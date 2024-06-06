Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал гореть в адском пламени одной категории людей — тем, кто управляет объектами стран, поставляющих оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Пост с таким содержанием опубликован в Telegram-канале политика.

Медведев пожелал, чтобы российское оружие, которое Москва может начать поставлять странам-участницам конфликта на Украине, было максимально разрушительным.

Пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву». Горят вместе с теми, кто управляет ими



Зампред Совбеза заявил, что будет радоваться успехам стран, которые получат российское оружие и будут бить по «общему врагу».

5 июня во время общения с журналистами президент России Владимир Путин напомнил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву. Российский лидер подчеркнул, что ответ Москвы может быть асимметричным.