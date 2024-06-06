СМИ: президент РФ "протянул оливковую ветвь" Республике Корея

Президент РФ Владимир Путин "предложил оливковую ветвь" Республике Корея, положительно оценив ее отказ от прямых поставок оружия на Украину. С таким мнением выступила южнокорейская газета "Чосон ильбо", комментируя организованную ТАСС встречу российского лидера с главами международных информационных агентств.

"Президент РФ Владимир Путин на встрече с ведущими мировыми СМИ показал сравнительно примирительную позицию по отношению к Республике Корея, протянув оливковую ветвь. Прошел только месяц с начала пятого срока Путина", - говорится в публикации.



"Также как в отношении Италии могу сказать, мы видим, что какого-то русофобского настроя в работе руководства Республики Корея не наблюдается. Нет и прямых поставок каких-то вооружений в зону конфликта, и мы это высоко ценим", - сказал на встрече Путин.



В то же время, по словам журналистов, глава российского государства "выразил недовольство" тем, что Сеул участвует в санкциях против России и поддерживает Киев отличными от поставок оружия способами, сказав, что Республика Корея создала определенные проблемы для сотрудничества в различных областях. Тем не менее он выразил надежду на улучшение отношений в будущем, указывается в статье.

Газета отмечает, что подход президента РФ к Республике Корея отличался от его "холодной реакции" на вопрос об отношениях с Японией. Путин заявил, что российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине.