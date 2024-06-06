«Щелчок по американскому носу»: Клинцевич оценил приезд талибов? на ПМЭФ

Делегация движения «Талибан» * в среду, 5 июня, прибыла на Петербургский международный экономический форум. Целью своего визита она ставит развитие экономических отношений с Россией и другими странами.

© Свободная пресса

До этого спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов говорил, что дипломатическое ведомство и Минюст доложили главе государства исключить движение «Талибан» из списка запрещенных организаций. Позднее глава МИД Сергей Лавров сказал, что эта инициатива отражает объективную реальность.

Лавров объяснил инициативу по исключению талибов* из списка террористов

Военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью «Свободной Прессе» подчеркнул, что, в целом, ситуация с талибами сильно не изменилась с момента, как американцы оттуда ушли. Просто поменялась стратегия спецпроекта — до этого это была стратегия, которую вели вооруженные силы, сегодня ее передали ЦРУ. То есть, США по-прежнему оказывают влияние, они оставили оружие, деньги и так далее.

«Они играют в некие игры. Но «Талибан» всегда подходил к себе как к политической структуре, а не как к террористической организации. Ее готовили как террористическую организацию, действительно, но она вышла из подчинения и стала политической. И они говорят, нас интересует только наша страна, вопросы взаимоотношений с окружающим миром, дабы сделать что-то лучше у себя. И они никогда не противопоставляли себя Российской Федерации», — отметил собеседник издания.



После ухода США из Афганистана «Талибан» стал официальной государственной структурой. Другой нет, пояснил Клинцевич. Причем, страна совсем рядом с РФ, и Москва это хорошо понимает.

«Да, в России это пока запрещенное движение. Но выстраивать отношения нужно. И то, что они приехали, я в этом вижу большой и серьезный смысл. Это и щелчок по американскому носу, поскольку у них то задача — дестабилизация в Средней Азии, в том числе через талибановскую компоненту. И то, что сегодня российские спецслужбы этому противостоят, это однозначно. И среднеазиатские республики без нас с этим не справятся», — уточнил эксперт.



На вопрос «СП», не смущает ли Москву сотрудничество талибов с ЦРУ, Клинцевич ответил: «так всегда было и так будет», но к этому надо быть готовым. Но Россия понимает, что в процессе выстраивания взаимоотношений по линии Министерства иностранных дел и специальных служб, отношения и эффект будут усиливаться.

«Поэтому их приезд, подписание определенных соглашений — это, в общем, гарантия и для Узбекистана, Таджикистана, которые граничат с Афганистаном. Это путь к стабильности в Центрально-азиатском регионе», — добавил эксперт.



* Движение «Талибан» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признано террористическим, его деятельность на территории России запрещена