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Шойгу обсудил с коллегой из Белоруссии Концепцию безопасности Союзного государства

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем, обсудив ход подготовки Концепции безопасности Союзного государства и договора о гарантиях безопасности. Об этом сообщили в пресс службе аппарата Совбеза.

Стала известна тема рабочей встречи Шойгу с коллегой из Белоруссии
© РИА Новости
"В Алма-Ате секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. <…> Кроме того, обсужден ход подготовки Концепции безопасности Союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

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