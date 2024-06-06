Стала известна тема рабочей встречи Шойгу с коллегой из Белоруссии

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем, обсудив ход подготовки Концепции безопасности Союзного государства и договора о гарантиях безопасности. Об этом сообщили в пресс службе аппарата Совбеза.

"В Алма-Ате секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. <…> Кроме того, обсужден ход подготовки Концепции безопасности Союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.



Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.