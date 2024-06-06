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Шапша сделал заявление об условиях выдачи мигрантам гражданства

Мигранты и их семьи должны за пять-семь лет проживания на территории России показать, что они полезны этой стране и готовы соблюдать законодательство. И только потом получить право приобрести российское гражданство, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает РИА Новости.

Шапша сделал заявление об условиях выдачи мигрантам гражданства
© РИА Новости

«Мы предлагаем ввести ограничение на получение гражданства. Если человек не прожил на территории Российской Федерации пять или семь лет, то он не может, на наш взгляд, получить гражданство», — уточнил он.

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Шапша объяснил, что правительство Калужской области внесло эту инициативу на федеральный уровень, но она была отклонена. Однако калужские власти постараются убедить депутатов в разумности подобного шага.

По словам губернатора, российская сторона должна внимательно изучить, какую пользу мигрант приносит России. Если он квалифицированный специалист, у него есть соответствующее образование, он платит налоги и знает государственный язык — «пожалуйста, почему бы и нет», резюмировал Шапша.

Ранее в Госдуме предложили сократить срок пребывания в России иностранцев. Документ предусматривает уменьшение разрешенного срока пребывания в стране иностранных граждан до 90 суток в течение года. Также документ предусматривает введение для мигрантов режима высылки.

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Владислав Шапша
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