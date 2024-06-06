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Президент Сальвадора Букеле: Россию невозможно сломать санкциями

Президент Сальвадора Найиб Букеле сказал, что Россию не получится разрушить при помощи санкций.

Президент Сальвадора объяснил почему РФ невозможно сломать санкциями
© РИА Новости

Свою точку зрения политик выразил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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«Вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава», — заявил Букеле.

Президент Сальвадора аргументировал своё мнение тем, что у России есть энергетика, природный газ, промышленность.

Ранее стало известно о том, что экономика Италии из-за антироссийских санкций потеряла 10—15 млрд евро.

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