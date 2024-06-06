Россия планирует организовать новую межпалестинскую встречу

редыдущая межпалестинская встреча в РФ стала историческим прорывом, у Москвы есть планы организации новых переговоров всех сил Палестины. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Конечно, [планы есть], - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Когда они [переговорщики] разъезжались в последний раз, это, я считаю, был исторический прорыв. Потому что они подписали совместную консенсусную декларацию, это впервые".



Богданов пояснил, что в результате встречи "все организации, включая ХАМАС и "Исламский джихад", признали ведущую роль Организации освобождения Палестины и свое намерение подключиться и вступить" в нее. Вторым моментом, как пояснил замглавы МИД, стало согласие насчет двугосударственного решения палестино-израильского конфликта.

"Потом они поехали в Пекин, их пригласил МИД Китая. Тоже, думаю, у них было полезное общение. Наша дипломатическая работа - ее можно условно сравнить с законом физики: количество переходит в качество. Количество встреч, бесед, переходит в качество взаимопонимания", - заключил Богданов.



Представители различных палестинских движений собирались на консультации в Москве 1-2 марта для преодоления внутреннего раскола. Российская сторона предоставила свою площадку для встречи делегатов от фракций, входящих в Организацию освобождения Палестины, включая ФАТХ, а также участников из ХАМАС и "Исламского джихада", всего на переговоры прибыли эмиссары более 10 организаций.