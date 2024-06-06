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МИД России: признание Палестины Западом сильно запоздало

Признание палестинской государственности западными странами является правильным, но запоздалым шагом.

МИД России: признание Палестины Западом сильно запоздало
© ТАСС

Об этом сказал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

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«Они, конечно, сильно запоздали, если сравнить с нашей принципиальной позицией. Как вы знаете, ещё Советский Союз признал палестинское государство», — передаёт ТАСС слова дипломата.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет позицию СССР по Палестине.

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