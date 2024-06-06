Путин призвал иностранные СМИ не лепить из России образ врага

На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Путину был задан вопрос о поднятых в "Лахта центре", где прошла встреча, трех флагах - России, СССР и Российской империи. Президент не согласился с мнением, что флаг Российской империи был поднят выше всех. "Нет, они все равны", - указал он.

На вопрос, какой флаг президенту "ближе к сердцу", Путин ответил:

"Официальный флаг Российской Федерации - триколор". "Могу вам сказать, что это не было каким-то политическим решением ни правительства, ни администрации президента, это решение "Газпрома" (центральный офис компании расположен в "Лахта центре" - прим. ТАСС), как это ни покажется странным. Мне, конечно, господин [Алексей] Миллер (глава "Газпрома" - прим. ТАСС) сказал, что он собирается это сделать", - добавил президент.



Он пересказал разговор с Миллером, во время которого поинтересовался, почему глава "Газпрома" решил поднять эти флаги. По словам Путина, Миллер сослался на "часть истории", одна из которых имеет отношение к победе СССР над нацизмом. "Я не стал препятствовать, все имеет под собой какие-то основания. Вот и все, здесь не надо искать того, чего нет, какого-то подтекста, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, это объясняется тем, что "мир меняется быстро". Для примера он привел Узбекистан, население которого сравнил с численностью населения Франции: "Во Франции сейчас 60 млн, в Узбекистане уже 37 плюс миллион каждый год. Такими темпами они скоро обгонят Францию, а если вычесть еще мигрантов, то в Узбекистане скоро будет столько же, сколько во Франции". "Если кто-то нас подозревает в каких-то имперских амбициях, вы прикиньте: мы восстановим Советский Союз, у нас будет преимущественно исламское население. Вам в голову никогда это не приходило. Не надо ничего придумывать на голом месте, чего нет", - обратился президент к своему собеседнику.

При этом Путин подчеркнул: "Мы не против исламского населения. Мы, наоборот, рады тому, что происходит сегодня в Российской Федерации, у нас в некоторых республиках с преимущественно исламским населением очень хорошая рождаемость". "Но то, что было, уже прошло, страница перевернута, мы в будущее смотрим, основываясь на реалиях сегодняшнего дня", - продолжил российский лидер.

Возвращаясь к трем флагам, президент заметил, что они "часть истории", и вновь повторил: "Не надо ничего придумывать и на этих придумках формировать мнение о России". "Не надо формировать образ врага из России, вы сами только себе вредите этим", - обратился глава государства к руководителям западных СМИ.