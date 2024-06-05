Путин высказался о легитимности Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский находится у власти на Украине нелегитимно, а его продление полномочий является «захватом власти». Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал во время встречи с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, в соответствии с уголовным кодексом Украины продление полномочий Зеленского можно трактовать как захват власти.

«Есть закон, который объясняет статус военного положения. Там написано, что переходят полномочия к парламенту и что выборы президента в условиях военного положения не проводятся. Но там же не написано, что они пролонгируются. <...> А если не написано, значит, нет», — заявил он.



При этом Путин также добавил, что сейчас все еще возможно найти легитимную кандидатуру для подписания мирного соглашения с Украиной.

«На Украине даже при таких условиях найдется сторона, с которой можно подписать мирный договор. Все можно решить, обо всем договориться, если полнота власти переходит к спикеру парламента. Было бы желание», — заявил он.



5 июня президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями информационных агентств во время Петербургского международного экономического форума.