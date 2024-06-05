Захарова анонсировала ответ Москвы, если Париж "тронет российских дипломатов"

Франция получит ответ от России, если Париж "тронет российских дипломатов" после комментариев о французских военных на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем телеграмм канале дипломат отметила, что МИД Франции начал угрожать санкциями в отношении российских дипломатов в Париже за то, что пресс-секретарь посольства РФ в эфире французского телеканала BFM TV ответил на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию с отправкой на Украину французских военных.