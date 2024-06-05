Путин назвал Курилы суверенной российской территорией, не подлежащей пересмотру

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, почему должен стесняться посещать Курильские острова, которые являются российской территорией. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции с иностранными журналистами на ПМЭФ-2024.

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— Курилы — суверенная российская территория по итогам Второй мировой (войны — прим. «ВМ»), не подлежащим пересмотру, — заявил российский лидер.



Говоря об отношениях с Японией, президент отметил, что Токио присоединился к усилиям по нанесению стратегического поражения России, а это как раз препятствие для продолжения диалога по мирному договору. Путин пояснил, что такая политика не создает пространства для диалога, приводит слова главы государства официальный сайт Кремля.

Обещанием посетить Курилы президент России Владимир Путин «фактически послал Японию к черту». Такое мнение высказал доцент кафедры международных отношений Токийского университета Рё Хината Ямагучи.

В свою очередь директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева заявила, что Россия не намерена инициировать восстановление политических контактов с Японией в текущей ситуации.