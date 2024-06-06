Ошибки Запада и пути к миру. О чем Путин говорил с мировыми информагентствами

Взаимоотношения России и Запада, ситуация вокруг Украины и региональные проблемы затрагивались на организованной ТАСС встрече президента России Владимира Путина с главами мировых информационных агентств. Встречу модерировал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

ТАСС собрал главное из того, что обсуждалось на встрече, длившейся более трех часов и включавшей десятки вопросов.

Американские ошибки

Владимир Путин выразил уверенность в том, что после президентских выборов в США американская политика на российском направлении не изменится. Москва "будет работать с любым президентом, которого изберет американский народ".

Глава государства удивился тому, что не только "в сфере международной политики, во внутренней политике, но и в экономической политике сегодняшняя администрация [США] совершает одну ошибку за другой".

Затронув тему судебного преследования экс-президента Дональда Трампа, Путин высказал мнение, что это происходит по политическим мотивам и "сжигает" мнимое лидерство США в сфере демократии и даже американскую политическую систему.

Комментируя обвинения в адрес России во вмешательстве во внутреннюю политику США, президент РФ отметил, что Москва "смотрит на это со стороны" и "вмешиваться не собирается".

Говоря об Украине, он выразил мнение, что страна и ее народ США не волнуют. По его словам, Вашингтон интересует собственное величие и лидерство, именно поэтому "ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России".

Путин также назвал большой ошибкой США использование доллара как инструмента санкций, так как это подрывает доверие к американской валюте.

Отсутствие логики и мужества у ЕС

Россия и страны Евросоюза могут найти решение существующим проблемам в отношениях, однако европейским лидерам не хватает уверенности и мужества для защиты своих национальных интересов, считает президент РФ. В результате в зоне риска оказалось благополучие граждан стран ЕС.

Говоря о ФРГ, Путин напомнил, что после Второй мировой войны Германия никогда не была полностью суверенной страной. Однако ее экономика является локомотивом европейской, поэтому если она будет "чихать и кашлять", все остальные европейские экономики заболеют. В пример он привел Францию, экономика которой "балансирует на грани рецессии".

Отказ Европы от поставок российского газа, если она готова покупать газ "втридорога" у США, компания "Газпром" переживет, заверил Путин, удивившись отсутствию логики в действиях европейцев. Он добавил, что не хочет "никого обидеть, но уровень подготовки тех людей, которые принимают решения, в том числе в ФРГ, оставляет желать лучшего".

Запад терпит Киев и замалчивает потери

Америка будет терпеть украинского лидера Владимира Зеленского до весны 2025 года, а затем его сменят, считает президент РФ. На Западе уже есть "несколько кандидатов" на пост президента Украины, отметил он.

Зеленский пока нужен для того, чтобы "совершить определенные шаги", в том числе принять закон о снижении на Украине возрастного порога для мобилизации. Путин отметил, что идущая сейчас на Украине тотальная мобилизация не решает проблему, так как "вся идет на восполнение потерь".

Отвечая на вопрос о потерях РФ, российский лидер не назвал конкретных цифр, подчеркнув, что они "в разы меньше, чем у противоположной стороны". При этом он привел данные по числу пленных: 1 348 российских солдат и офицеров находятся в украинском плену, в то время как в российском - 6 465 украинских военных. Запад же замалчивает свои потери на Украине, хотя известно, что там есть западные военные советники и инструкторы.

Военные Украины не могут сами использовать дальнобойное оружие Запада против России, решения принимают предоставившие его страны, сказал президент РФ. В случае с американскими ракетами ATACMS "это делает Пентагон, если Storm Shadow, значит, делают британцы".

Вопреки санкциям

Страны Запада планировали подорвать экономику РФ в срок от трех до шести месяцев, но очевидно, что этого не происходит, заявил глава российского государства. При этом он подчеркнул, что поставленную им цель вхождения страны в четверку экономик мира удалось достичь.

Президент отметил, что России важно сохранить темпы развития, и выразил уверенность, что РФ начнет сама производить все, чего ей может не хватать из-за западных санкций, "вопрос только в сроках".

О свободе слова

Комментируя закрытие Западом российских СМИ, Путин подчеркнул, что они доносят до аудитории точку зрения РФ и имеют на это право.

Страны Запада мешают российским СМИ работать, везде запугивают сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт, что не вяжется со свободой слова.

Пути к миру

Президент России выразил надежду, что ситуация между РФ и Западом, а также в целом в мире будет идти к урегулированию, а не к бесконечной эскалации.

Он назвал "бредом собачьим" и "пугалками для бюргеров" звучащие на Западе заявления о намерении РФ напасть на НАТО. В то же время, говоря о ядерной доктрине, глава государства подчеркнул, что в случае возникновения угроз Россия считает возможным использовать все имеющиеся в ее арсенале средства.

Путин подчеркнул, что у России нет имперских амбиций. Президент поблагодарил прибывших на встречу представителей мировых информационных агентств и попросил их донести до своих читателей правдивую информацию.