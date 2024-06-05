Путин назвал колоссальную ошибку администрации США

Запрет доллара в международных расчетах и использование его в качестве инструмента борьбы является колоссальной ошибкой администрации США, заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

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«Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто», — сказал он.



Ранее Путин подчеркивал, что Россия не желает отказываться от доллара, но вынуждена идти на это из-за того, что ей начали чинить препятствия в расчетах в американской и европейской валютах. При этом глава государства выражал уверенность, что западные страны сами стреляют себе в ногу, потому что сокращают возможность использования их валюты в качестве резервной.