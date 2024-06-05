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Путин обвинил Запад в отсутствии свободы слова

Страны Запада препятствуют работе российских СМИ, что не вяжется со свободой слова. Такое заявление в рамках встречи с главами мировых информагентства на полях ПМЭФ сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин обвинил Запад в отсутствии свободы слова
© РИА Новости

Он отметил, что «везде, где пытаются работать российские журналисты, им начинают препятствовать».

«Просто везде. Запугивают сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт. Чего только не делают. Это и есть свобода слова? Конечно нет», — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что все, что делают российские СМИ — это рассказывают точку зрения РФ на те или иные процессы, происходящие в мире. По его мнению, они должны иметь возможность донести информацию и до западной аудитории.

Политика
Владимир Путин