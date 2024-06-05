Путин обвинил Запад в отсутствии свободы слова

Страны Запада препятствуют работе российских СМИ, что не вяжется со свободой слова. Такое заявление в рамках встречи с главами мировых информагентства на полях ПМЭФ сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что «везде, где пытаются работать российские журналисты, им начинают препятствовать».

«Просто везде. Запугивают сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт. Чего только не делают. Это и есть свобода слова? Конечно нет», — добавил Путин.



Президент подчеркнул, что все, что делают российские СМИ — это рассказывают точку зрения РФ на те или иные процессы, происходящие в мире. По его мнению, они должны иметь возможность донести информацию и до западной аудитории.