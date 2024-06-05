Путин высказался об ударах западным оружием по территории РФ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ прокомментировал поставки дальнобойного оружия Украине. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер отметил, что ответ Москвы на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным. Он добавил, что «мы над этим подумаем».

«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас —а это [удары по России западным оружием] и есть их прямое участие в войне против РФ — то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», — подчеркнул Путин.



AP: ВСУ недавно использовали западное оружие для ударов по России

Глава государства уточнил, что за ударами западным оружием стоит Пентагон или Великобритания — в зависимости от того, какое это оружие.