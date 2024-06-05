Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва регулярно получает данные с украинской стороны.

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«Там секрет Полишинеля, там секретов вообще никаких нет», — сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств на полях ПМЭФ.



Ранее президент России заявил, что мобилизация на Украине сейчас идёт только на восполнение потерь, теперь администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно снизить там мобилизационный возраст с 25 до 23, а потом и до 18 лет, — России об этом известно.