Главное из встречи Путина с руководителями информационных агентств

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями информационных агентств во время Петербургского международного экономического форума. Ее посетили главы различных мировых СМИ из полутора десятков стран — Agence France-Presse, Associated Press, Reuters, Xinhua, DPA, ANSA, EFE, IRNA, Kyodo News, Anadolu, АзерТАдж, БЕЛТА, Yonhap, «Казинформ», а также УзА. Мы собрали главное из речи Путина на этой встрече.

Во время общения с главами СМИ, Путин прокомментировал грядущие президентские выборы в США. По его словам, России все равно, кто возглавит Белый дом — Москва будет работать с любым президентом, которого выберут в США.

«Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ», — заявил он.



При этом Путин добавил, что после президентских выборов в США политика Вашингтона в отношении России не изменится.

«Я говорю совершенно искренне. <...> После выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике — я бы так не сказал. Мы так не думаем. Мы думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет», — считает он.



Российский президент также заявил, что Москва никогда не вмешивалась во внутреннюю политику США, а только наблюдает со стороны.

При этом власти США, согласно оценке Путина, совершают множество ошибок в экономической политике.

«В сфере международной политики, во внутренней политике, но и в экономической политике сегодняшняя администрация совершает одну ошибку за другой, одну за другой. Даже иногда удивляешься, когда смотришь на то, что происходит», — считает российский президент.



Во время встречи поднималась и тема конфликта на Украине. По словам Путина, в США никого на самом деле не интересует Украина, а интересы американских политиков направлены только на «собственное величие и лидерство».

Кроме того, Путин заявил, что у Запада «есть кандидатуры на замену Зеленскому».

По прогнозам российского президента, Зеленского планируют «заменить» весной 2025 года.

При этом президент добавил, что конфликт на Украине начала не Россия — по его словам, после 2014 года Москва, напротив, всеми силами пыталась урегулировать конфликт мирным путем.

Кроме того, российский президент заявил, что Россия никогда никому не угрожает, поскольку «это моветон».

«Почему мы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, нехороший тон», — считает он.



Помимо этого Путин заявил, что исходя из решений суда ООН, Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР. При этом первый шаг к конфликту, по его мнению, сделали те, «кто поощрял кровавый госпереворот» на Украине.

«Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный», — заявил он.



Продолжая эту тему, президент также заявил, что поставленное Украине оружие управляется странами Запада. По его словам, это очень опасный шаг.

В частности, Путин подчеркнул, что поставки Украине оружия из Германии разрушают отношения между Москвой и Берлином.

Путин также заявил, что потери ВСУ в зоне спецоперации превышают российские в пять раз. Этот факт, по его словам, подталкивает Киев к тотальной мобилизации.

Помимо этого, Путин также заявил, что важнейшей задачей властей России является сохранение темпа развития экономики в стране — по его словам, в первом квартале 2024 года рост экономики в РФ составил 5,4%.

При этом президент сообщил о том, что Россия уже вошла в четверку экономик мира.