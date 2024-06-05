Путин заявил о морально-этическом шоке в РФ после поставок ФРГ Украине танков
Появление немецких танков Leopard на Украине произвело морально-этический шок в российском обществе, хорошо относившемся к Германии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Об этом пишет ТАСС.
Поставки властями ФРГ нового вооружения Украине разрушают отношения между Москвой и Берлином, подчеркнул российский лидер.
Глава России отметил, что Германия после Второй мировой войны никогда не была полностью суверенной.
Путин заявил, что понимает зависимость Берлина в сфере безопасности и политики. Он добавил, что «влияние США колоссальное и сопротивляться этому очень сложно».
Никто в нынешнем немецком руководстве не защищает интересы народа Германии, отметил глава государства.
Президент назвал нелогичным, что ФРГ не хочет получать газ из РФ по «Северному потоку», хотя получает через Украину и Турцию.
Путин пояснил, что у него в Германии немало надежных друзей, но он старается не подвергать их опасности.