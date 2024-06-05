Кнайсль строит дом в российской деревне

Экс-глава МИДа Австрии, вероятно, сможет переехать в деревню Петрушово под Рязанью. Об этом ТАСС рассказала журналистка и сценаристка Дильбар Кладо, которая живёт по соседству со стройкой.

В августе 2023 года глава Гиблицкого сельского поселения, в состав которого входит эта деревня, рассказал агентству, что Кнайсль живёт в арендованном доме в Петрушове. Экс-министр изучает русский язык и пишет книги. Кнайсль была министром иностранных дел Австрии в 2017–2019 годах.

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что ей нравится жить в России

В России её пригласили преподавать юриспруденцию, рынки нефти и рынки газа в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития страны.