Путин раскрыл отношение России к выборам в США

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ нейтрально, кто победит на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов Америки. Об этом глава государства в среду, 5 июня, сообщил в рамках пресс-конференции с иностранными журналистами в ходе ПМЭФ-2024.

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Путин пояснил, что после американских выборов ничего по отношению к России не изменится.

— Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ, — констатировал российский лидер.



Президент также отметил, что США в ходе предвыборной гонки сжигают свое государство изнутри, передает официальный сайт Кремля.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ-2024 были приглашены журналисты из недружественных стран.

Пресс-секретарь президента также назвал главную идею ПМЭФ-2024. По мнению Пескова, Россия в нынешние реалиях выступает за сотрудничество государств, которое базируется на взаимной выгоде и праве.