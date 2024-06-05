Путин высказался о преследовании Трампа в США

Преследование бывшего президента США Дональда Трампа является следствием внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Об этом в рамках встречи с главами мировых информагентства на полях ПМЭФ заявил лидер РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Он отметил, что это является очевидным «во всем мире».

Трампа признали виновным по уголовному делу. Сможет ли он после этого приговора стать президентом США?

«Преследование Трампа в США сжигает мнимое лидерство этой страны среди демократий», — добавил Путин.



Также он указал, что РФ никогда не вмешивалась во внутреннюю политику США и не делает этого в настоящее время. По словам Путина, Москве все равно, кто именно станет следующим американским президентом, поскольку на политику Вашингтона в отношении России это никак не повлияет. Несмотря на это он подчеркнул, что РФ будет работать с любым главой страны, которого изберет народ США.