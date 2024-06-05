МИД РФ прокомментировал отказ Бразилии от конференции по Украине

России важно, что Бразилия отказалась от предстоящей в Швейцарии конференции по Украине. Об этом ТАСС заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Для РФ важно, что Бразилия отказалась, наши друзья отказались», — приводятся в тексте его слова.



При этом он отметил, что на конференции будет «кто-то из Латинской Америки, там разные мнения».

Напомним, что саммит по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На нем будет обсуждаться «формула мира» Владимира Зеленского. Основными темами съезда станут три ее пункта: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ. Зеленский пообещал передать России наработки после саммита. Москву на него не приглашали.