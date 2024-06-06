Кремль не будет раскрывать содержание переписки Путина и Байдена

Кремль не будет раскрывать подробности обмена письмами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в которых шла речь об украинском конфликте. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы никогда не обнародуем переписку на уровне глав государств", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли обнародовать эти послания.



Ранее Путин сообщил на организованной ТАСС встрече с главами мировых информагентств, что Байден присылал ему письмо, на которое он тоже письменно ответил и указал, что для прекращения боевых действий на Украине США должны прекратить поставки туда оружия.