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Кремль не будет раскрывать содержание переписки Путина и Байдена

Кремль не будет раскрывать подробности обмена письмами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в которых шла речь об украинском конфликте. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль не будет раскрывать содержание переписки Путина и Байдена
© РИА Новости
"Мы никогда не обнародуем переписку на уровне глав государств", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли обнародовать эти послания.

Ранее Путин сообщил на организованной ТАСС встрече с главами мировых информагентств, что Байден присылал ему письмо, на которое он тоже письменно ответил и указал, что для прекращения боевых действий на Украине США должны прекратить поставки туда оружия.

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