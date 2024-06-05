Миллер показал Путину проект триумфальной колонны

«Газпром» намеревается воздвигнуть возле своей штаб-квартиры в «Лахта-центре» триумфальную колонну, задуманную еще Петром Великим в ознаменование окончания Северной войны 1700-1721 годов, рассказал президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, высота столпа составит 82 метра. Он добавил, что памятник планировали возвести по случаю окончания конфликта, а также в ознаменование провозглашения России Российской Империей 2 ноября 1721 года.

Миллер уточнил, что обсудил проект с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Кроме того, он показал показал президенту копию модели колонны, которая хранится в Эрмитаже.

Столп представляет собой облицованную трубу, отметил глава компании.

«Газпром» же умеет трубы строить», — констатировал с усмешкой Путин.



Ранее сообщалось, что архитектурный комплекс «Лахты» пополнится небоскрёбом с логарифмической спиралью высотой 555 м и вторым зданием с символической для Санкт-Петербурга высотой 703 м.