Путин проводит встречу с главами мировых информагентств

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями мировых информационных агентств.

Уже много лет ее организует ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие открыл генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Во встрече принимают участие главы СМИ из полутора десятков стран. В частности, присутствуют представители Agence France-Presse, Associated Press, Reuters, Xinhua. Также среди участников - руководители DPA (Германия), ANSA (Италия), EFE (Испания), IRNA (Иран), Kyodo News (Япония), Anadolu (Турция), АзерТАдж (Азербайджан), БЕЛТА (Белоруссия), Yonhap (Республика Корея), "Казинформ" (Казахстан), УзА (Узбекистан).

Путин общается с представителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ в восьмой раз. Участники мероприятия имеют возможность без фиксированной повестки, в свободном режиме обсудить с российским лидером наиболее актуальные темы внутренней и внешней политики РФ. Сам президент говорил, что этот формат позволяет ему озвучить позицию по вопросам, которые "представляют большой, серьезный интерес" и, "как правило, носят фундаментальный характер".