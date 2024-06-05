В МИД Франции отреагировали на заявления дипломатов РФ об ударах по инструкторам

МИД Франции будет реагировать на заявления российских дипломатов о том, что французские инструкторы станут законной целью РФ в случае их отправки на Украину. Об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства Кристоф Лемуан.

"Эти заявления не останутся без последствий", - приводит его слова Agence France-Presse.



Как отметил Лемуан, форма ответа министерства "сейчас обсуждается".

Франция в ближайшее время может отправить военных инструкторов на Украину

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников - законная цель для России.