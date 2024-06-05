$88.74-0.0196.44-0.12
Войти в почту

Во Франции заявили, что думают над ответом РФ про французских инструкторов на Украине

МИД Франции будет реагировать на заявления российских дипломатов о том, что французские инструкторы станут законной целью РФ в случае их отправки на Украину. Об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства Кристоф Лемуан.

В МИД Франции отреагировали на заявления дипломатов РФ об ударах по инструкторам
© РИА Новости
"Эти заявления не останутся без последствий", - приводит его слова Agence France-Presse.

Как отметил Лемуан, форма ответа министерства "сейчас обсуждается".

Франция в ближайшее время может отправить военных инструкторов на Украину

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников - законная цель для России.

Политика
Сергей Лавров