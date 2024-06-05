Песков объяснил, зачем к Путину пригласили СМИ из недружественных стран

Журналистов из недружественных стран пригласили на встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях ПМЭФ, потому что они определяют мировую повестку и смогут понять лидера РФ. Об этом в беседе с Павлом Зарубиным сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, он указал, что эти агентства формируют мировые информационные потоки и «являются законодателями информационной моды».

«Для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина и понять Россию. Это уникальный шанс для них», — добавил Песков.



Он отметил, что журналисты из недружественных стран приехали, несмотря на оказываемое на них давление, а это значит, что они «пытаются сохранять качество мировых агентств» и «попробуют услышать» Путина. На этом фоне Песков подчеркнул, что ожидает очень интересную беседу.

Также пресс-секретарь обратил внимание, что это станет первой встречей с представителями западных СМИ после начала СВО.