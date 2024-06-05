Владимир Путин приехал в "Лахта Центр" в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин прибыл в "Лахта Центр" в Петербурге. Председатель "Газпрома" Алексей Миллер проводит для главы государства экскурсию и рассказывает ему о планах развития комплекса. Здесь же позднее пройдет встреча Путина с главными редакторами международных информационных агентств.

Отметим, что башня "Лахта Центр" - самое высокое здание Европы. Оно весит более 670 тыс. тонн и возводилось в условиях самой сложной, третьей грунтовой категории.

Сам район "Лахта Центр" включает административное и многофункциональные здания, рядом обустроена набережная с амфитеатром, променадами, велодорожками и зонами отдыха.