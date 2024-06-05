Лаврову вручили орден Жеребца

Ибрагим Траоре, президент переходного периода Буркина-Фасо, торжественно вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову высшую государственную награду республики. Об этом пишет РБК.

По данным портала, высшей государственной наградой республики является орден Жеребца (до 2017 года — Национальный орден Буркина-Фасо). Награда имеет пять степеней: кавалера, офицера, командора, великого офицера и Кавалера Большого Креста. Низшей является степень кавалера.

Награда была учреждена в 1993 году. Ее могут получить военные или гражданские лица за особые заслуги перед страной. Орден представляет собой звезду с зеленой каймой, в центре на аверсе размещен красный круг. Внутри круга выгравирована надпись «Орден Жеребца», выше размещен рисунок головы лошади.

Журналисты отметили, что Лавров прибыл в Уагадугу накануне вечером. Это его первый в истории визит в Буркина-Фасо. Ранее в рамках африканского тура глава ведомства посетил Гвинею и Республику Конго. Далее он планирует отправиться в Чад.

Напомним, что Россия в последние годы стала активно развивать торгово-экономические, дипломатические и культурные связи с африканскими странами. Кроме того, Москва предоставляет гуманитарную помощь ряду государств.