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Москва обвинила НАТО в отработке вторжения в страны ОДКБ

НАТО отрабатывает вторжение в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Казахстане, передает РИА Новости.

Москва обвинила НАТО в отработке вторжения в страны ОДКБ
© globallookpress.com

«На северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие альянса, размещаются новые системы вооружений», — рассказал Шойгу.

Секретарь Совбеза России также обвинил НАТО в росте числа провокаций в воздушном пространстве. По его словам, отработка вторжения на территорию стран ОДКБ проводится альянсом в ходе многочисленных военных учений.

Политика
Сергей Шойгу
НАТО
ОДКБ
Совет безопасности РФ