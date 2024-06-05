Песков: РФ предлагает заинтересованным странам равноправное сотрудничество

Россия выступает за основанное на равноправии деловое сотрудничество и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия развивается темпами выше среди мировых, страна констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованных странам.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал двусторонние встречи Путина с главами государств на ПМЭФ.