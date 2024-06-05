В Кремле уличили Швейцарию в отходе от своего нейтралитета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Швейцария отошла от своего многолетнего нейтралитета, решив провести конференцию по Украине без участия России. Об этом сообщает ТАСС.
Песков прокомментировал позицию Швейцарской народной партии, заявившей, что форум без участия России станет просто «конференцией противников» Москвы. По его словам, в последние годы Швейцария «солидаризировалась с западным меньшинством».
«Швейцария отходит от своей многолетней и давней традиционной линии, основанной на нейтралитете», - подчеркнул Песков.
Международная конференция по украинскому урегулированию пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Одной из своих целей Кассис называл привлечение России к переговорам.
Российские дипломаты заявляли, что РФ не примет участия в конференции, даже если получит приглашение: власти страны считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.
В МИД Китая недавно объявили, что для Пекина «затруднительно» участвовать в конференции, которая не соответствует основным китайским условиям (в КНР заявляют, что конференцию должны признавать и Россия, и Украина). Не будет на конференции и президента США Джо Байдена: он примет участие в сборе средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.