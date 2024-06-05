В Кремле уличили Швейцарию в отходе от своего нейтралитета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Швейцария отошла от своего многолетнего нейтралитета, решив провести конференцию по Украине без участия России. Об этом сообщает ТАСС.

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Песков прокомментировал позицию Швейцарской народной партии, заявившей, что форум без участия России станет просто «конференцией противников» Москвы. По его словам, в последние годы Швейцария «солидаризировалась с западным меньшинством».

«Швейцария отходит от своей многолетней и давней традиционной линии, основанной на нейтралитете», - подчеркнул Песков.



Международная конференция по украинскому урегулированию пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Одной из своих целей Кассис называл привлечение России к переговорам.

Российские дипломаты заявляли, что РФ не примет участия в конференции, даже если получит приглашение: власти страны считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.

В МИД Китая недавно объявили, что для Пекина «затруднительно» участвовать в конференции, которая не соответствует основным китайским условиям (в КНР заявляют, что конференцию должны признавать и Россия, и Украина). Не будет на конференции и президента США Джо Байдена: он примет участие в сборе средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.