Лавров заявил о росте числа российских инструкторов в африканской стране

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия увеличит число военных инструкторов в Буркина-Фасо. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД африканской страны Ибрагимом Траоре по итогам переговоров в Уагадугу.

© Lenta.ru

«Здесь [в Буркина-Фасо] работают российские инструкторы, их количество будет увеличиваться», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также пообещал поставлять стране продукцию военного назначения.

4 июня Лавров впервые прибыл с визитом в столицу Буркина-Фасо Уагадугу. Государство в Западной Африке стало третьим в очередном африканском турне главы российского МИД.