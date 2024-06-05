В Кремле анонсировали звонок Путина подавшему в отставку премьеру Индии

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Президент России Владимир Путин и подавший в отставку премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут телефонный разговор. Звонок анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Пока телефонного разговора не было. Он предстоит», — заявил официальный представитель Кремля.



Ранее индийский премьер и его правительство подали в отставку по итогам парламентских выборов, результаты которых были объявлены 3 июня. Моди и кабинет министров продолжат исполнять свои обязанности до вступления в должность нового правительства.

Парламентские выборы в Индии прошли с 19 апреля до 1 июня включительно. Согласно окончательным результатам, победу одержала партия Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП).