В Госдуме раскрыли «массу интересного» об активах элиты Украины в России

Некоторые бизнесмены, поддерживающие ВСУ, продолжают вести бизнес в России, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Как отметил парламентарий, миллиардеру Ринату Ахметову, который содержал «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), принадлежали шахты в Ростовской области.

Давно пора провести ревизию того, чем владеют у нас украинские военные преступники, и, я вас уверяю, выяснится масса интересного. Ахметову, тому самому, у которого в Мариуполе на зарплате была запрещенная в России террористическая организация «Азов», принадлежали, предположительно, шахты в Ростовской области. Он, вроде бы, их продал, но своей же оффшорной компании, — пояснил парламентарий.



Через подставных лиц бизнес ведут и другие украинские предприниматели, уверен Журавлев. По его словам, «Газпрому», который стабильно оплачивает транзит российского газа через Украину, стоит перестать подпитывать ВСУ и отказаться от этого.

Нет сомнений, что с нами воюют всерьез, используя любые возможности. Конфискация российской собственности — одна из них. РФ же для чего-то до сих пор старается играть в благородство, хотя это уже недопустимо, — добавил депутат.



США ранее пообещали предоставить Украине кредит на $50 млрд, погашаемый прибылью от замороженных активов России, если Евросоюз продлит санкции против РФ на неопределенный срок. Дискуссионный документ обсудят на встрече Министров финансов ЕС.