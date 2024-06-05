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В Госдуме раскрыли «массу интересного» об активах элиты Украины в России

Некоторые бизнесмены, поддерживающие ВСУ, продолжают вести бизнес в России, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Как отметил парламентарий, миллиардеру Ринату Ахметову, который содержал «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), принадлежали шахты в Ростовской области.

В Госдуме раскрыли «массу интересного» об активах элиты Украины в России
© РИА Новости
Давно пора провести ревизию того, чем владеют у нас украинские военные преступники, и, я вас уверяю, выяснится масса интересного. Ахметову, тому самому, у которого в Мариуполе на зарплате была запрещенная в России террористическая организация «Азов», принадлежали, предположительно, шахты в Ростовской области. Он, вроде бы, их продал, но своей же оффшорной компании, — пояснил парламентарий.

Через подставных лиц бизнес ведут и другие украинские предприниматели, уверен Журавлев. По его словам, «Газпрому», который стабильно оплачивает транзит российского газа через Украину, стоит перестать подпитывать ВСУ и отказаться от этого.

Нет сомнений, что с нами воюют всерьез, используя любые возможности. Конфискация российской собственности — одна из них. РФ же для чего-то до сих пор старается играть в благородство, хотя это уже недопустимо, — добавил депутат.

США ранее пообещали предоставить Украине кредит на $50 млрд, погашаемый прибылью от замороженных активов России, если Евросоюз продлит санкции против РФ на неопределенный срок. Дискуссионный документ обсудят на встрече Министров финансов ЕС.

Политика
Алексей Журавлев
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