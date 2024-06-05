Сенатор рассказал, какая проблема ждет Турцию при вступлении в БРИКС

Членство Анкары в альянсе НАТО является серьезным фактором, который нельзя не учитывать. Об этом 5 июня рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего визита в Китай 4 июня заявил о желании Турции присоединиться к БРИКС. Вопрос о вхождении будет обсуждаться на встрече министров стран-участниц сообщества, которое пройдет 10-11 июня в Нижнем Новгороде.

По словам сенатора, привлекательность и авторитет БРИКС на мировой арене растет, об этом свидетельствует и намерение Турции присоединиться к союзу. Однако игнорировать тот факт, что Анкара является членом военно-политического блока НАТО — нельзя.

«Очевидно, что в складывающейся сложнейшей геополитической ситуации именно НАТО играет роль дестабилизирующего центра. Отсюда вывод: Турции, как и другим членам североатлантического блока, есть над чем задуматься», — отметил Карасин.



Он также напомнил, что БРИКС остается сообществом, выступающим за здоровую и долгосрочную многополярность без санкций и диктата. Именно в этом, по мнению парламентария, будет заключаться проблема.