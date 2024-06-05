Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва

Выборы в Московскую городскую думу назначены, дан старт формированию столичного парламента восьмого созыва. Соответствующее решение принято на заседании Мосгордумы, передает корреспондент ТАСС.

"Принято постановление "О назначении выборов депутатов Московской городской думы восьмого созыва" - одного из ключевых политических событий, которое определяет дальнейший путь развития нашего города. Данное постановление должно быть опубликовано в течение пяти дней после принятия. Его публикация даст старт избирательной кампании. Напомню, что в этом году истекает срок полномочий депутатов Московской городской думы седьмого созыва, выборы которых состоялись пять лет назад", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.



Он пояснил, что в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов указанных органов.

"Таким образом, в этом году единый день голосования выпадает на 8 сентября. Уверен, это будет честная, конкурентная кампания с сохранением московского стандарта выборов. На выборах мэра Москвы, президента России мы еще раз подтвердили высочайшую прозрачность избирательного процесса в столице, большое доверие к электронному голосованию и высокую гражданскую активность москвичей", - подчеркнул Шапошников.



Он добавил, что в соответствии с Избирательным кодексом Москвы в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов осуществляется выдвижение кандидатов в депутаты, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.