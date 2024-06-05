$88.76-0.6296.56-0.31
Войти в почту

Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва

Выборы в Московскую городскую думу назначены, дан старт формированию столичного парламента восьмого созыва. Соответствующее решение принято на заседании Мосгордумы, передает корреспондент ТАСС.

Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва
© РИА Новости
"Принято постановление "О назначении выборов депутатов Московской городской думы восьмого созыва" - одного из ключевых политических событий, которое определяет дальнейший путь развития нашего города. Данное постановление должно быть опубликовано в течение пяти дней после принятия. Его публикация даст старт избирательной кампании. Напомню, что в этом году истекает срок полномочий депутатов Московской городской думы седьмого созыва, выборы которых состоялись пять лет назад", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он пояснил, что в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов указанных органов.

"Таким образом, в этом году единый день голосования выпадает на 8 сентября. Уверен, это будет честная, конкурентная кампания с сохранением московского стандарта выборов. На выборах мэра Москвы, президента России мы еще раз подтвердили высочайшую прозрачность избирательного процесса в столице, большое доверие к электронному голосованию и высокую гражданскую активность москвичей", - подчеркнул Шапошников.

Он добавил, что в соответствии с Избирательным кодексом Москвы в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов осуществляется выдвижение кандидатов в депутаты, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.

"Сегодня до 50% подписей избирателей по решению законодателя субъекта Российской Федерации может собираться в электронном виде с использованием портала госуслуг. В принятом документе предусмотрена возможность использования такого порядка на назначенных выборах. Это существенным образом облегчит прохождение данной процедуры", - заключил спикер столичного парламента.