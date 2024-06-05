В Госдуме предложили нанести ядерный удар по одной «жирной цели» в Европе

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил нанести ядерный удар по Нидерландам. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Фрагмент разговора в студии приводит «Московский комсомолец».

Гурулев заявил, что на нидерландском побережье сосредоточено около 50-60 процентов инфраструктуры, обеспечивающей Европу углеводородным топливом. Это является «жирной целью» для военнослужащих, которые при ударе по инфраструктуре смогут поставить Европу на колени, заявил он.

Соловьев уточнил, предполагает ли парламентарий в этом случае использовать именно ядерный боеприпас. «Обязательно», — ответил депутат.

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Ранее Гурулев объяснил начало в России учений нестратегических ядерных сил. Он напомнил, что на вооружении имеется широкая номенклатура боеприпасов с особой боевой частью. Депутат напомнил, что военная доктрина позволяет применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.