Сгоревшая «дача Путина» и удар по инструкторам: о чем рассказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел беседу с журналистами, в ходе которой заявил, что инструкторы, занимающиеся подготовкой украинских военных, не смогут устоять под российским ударом. Он также развеял слухи об объединении Алтая и Алтайского края, которые появились после ухода с должности губернатора Алтая Олега Хорохорина. URA.RU собрало главные заявления, прозвучавшие в ходе разговора.

Удар по французским инструкторам

Песков отметил, что Россия продолжает СВО с целями и задачами, которые сформулировал верховный главнокомандующий. По его словам, у инструкторов, которые занимаются подготовкой ВСУ нет никакого иммунитета перед российским ударом.

«Не важно, французские они или не французские», — заявил Песков.



Встреча президента Боливии и Путина на ПМЭФ

Боливийский лидер Луис Арсе будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это будет хороший повод для двух президентов пообщаться», — отметил Песков.



Так называемая «дача Путина»

На вопрос о сгоревшем здании, окрещенным как «дача Путина», Песков ответил, что Кремль не располагает информацией об этом объекте. По словам пресс-секретаря президента РФ, на Алтае отсутствует официальная резиденция главы государства.

Страны отказываются от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Песков прокомментировал отказ некоторых стран участвовать в конференции по Украине.

«Неучастие стран — понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятие, в котором нет целеполагания», — заявил Песков.



По его словам, без России обсуждать конфликт невозможно.

Вмешательство российских агентов в проведение олимпиады

Песков критически высказался о слухах насчет действий российских агентов, которые пытаются помешать проведению Олимпиады.

«[Слухи] относятся скорее к категории огульной критики, которая не имеет никакой аргументации. Это является клеветой и ничем более», — заявил Песков.



Ситуация с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером

Относительно ситуации со Скоттом Риттером, который был снят с рейса в США, Песков выразил мнение, что на бывших сотрудников спецслужб могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу, особенно в страны, которые рассматриваются как недружественные.

«Он бывший сотрудник спецслужб, на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу тем более во вражескую страну, а мы для них являемся вражеской страной, как и они для нас», — отметил пресс-секретарь президента.



Отставка губернатора Алтая Олега Хорохордина

По словам Дмитрия Пескова, Кремль не обсуждал возможное объединение регионов Алтая и Алтайского края. Так он прокомментировал слухи о возможном дальнейшем укрупнении регионов, которые появились в связи с отставкой губернатора Алтая Олега Хорохорина и возможной отставкой губернатора соседнего Алтайского края Виктора Томенко.

«Каждый конкретный случай уникальный. Здесь нет обсуждения», — заявил Песков.



Субсидии Морским перевозчикам

Песков заверил, что снабжение Калининградской области морским путем является приоритетом для страны.