LIVE: Путин проводит встречу с руководителями информационных агентств

Президент России Владимир Путин проводит ежегодную встречу с руководителями российских и международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня. На повестке дня - актуальные вопросы внутренней и внешней политики Российской Федерации. Ежегодная встреча организована в рамках ПМЭФ (Петербургского экономического форума) - мероприятия, объединяющего мировых лидеров, политиков, руководителей крупных российских и международных компаний и финансовых институтов, а также ведущих профильных экспертов.