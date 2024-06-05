Запад готовит Молдавии судьбу «второй Украины» для действий против России. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.

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«Брюссель и стоящий за ним Вашингтон активно готовят Молдавию на роль «второй Украины», очередного инструмента своей агрессии», — заявил дипломат.



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Он отметил, что Россия «не желает украинской участи традиционно дружественно относящемуся к России народу Молдавии, который хотят сделать «расходным материалом» в реализации чужих геополитических интересов».

По его словам, подобные тенденции вызывают беспокойство, поскольку на обоих берегах Днестра проживает около 250 тысяч российских граждан.

Отношение молдаван к прозападному курсу смешанное. Согласно опросу Университетского фонда Черного моря, возможное присоединение к НАТО поддерживают только 28,5% респондентов, против 55,4%. Вступать в ЕС же хотят 54,5% опрошенных, не желают этого 30,5%. Подключение к Евразийскому экономическому союзу во главе с Россией поддерживают 41,5% молдаван, а против выступают 38,5%.