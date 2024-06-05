«От чистого сердца»: Захарова обратилась к ведущим «Дождя»* с просьбой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила ведущих телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом) пометить их платные посты для формирования у людей понимания, где они ненавидят РФ "от чистого сердца", а где за деньги.

Ранее в Telegram-канале "Дождя" появилась публикация с указанием фамилий, ссылок на блоги и сумм в евро. Пост через короткий промежуток времени был удален.