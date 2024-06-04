Кадыров анонсировал изменения в кабинете министров и Правительстве ЧР

В кабинете министров и Правительстве ЧР произошли кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В кабинете министров и Правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом на совещании с членами правительства сообщил дорогой БРАТ, Председатель Правительства ЧР Магомед Даудов», — написал Кадыров в своем telegram-канале.



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Он уточнил, что ранее Адам занимал должность Председателя Комитета Правительства ЧР по дошкольному образованию.

Также было принято решение включить Комитет Правительства ЧР по дошкольному образованию в структуру Министерства образования и науки ЧР, отметил глава Чечни. По его словам, это позволит более эффективно координировать работу в сфере образования.