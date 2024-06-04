Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв пригласить Россию на конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, что ранее Швейцарская народная партия призвала пригласить на конференцию по Украине российских представителей. По мнению партии, без России саммит может превратиться в «односторонний разговор по пропаганде и вооружению».

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Как заявила Захарова, сам по себе саммит в Швейцарии является «никчемным предприятием». Она добавила, что крупные страны либо отказались от посещения встречи, либо понизили свое присутствие на нем.

«Крупнейшие державы либо отказались от участия в конференции либо понизили уровень до технического. То, что это никчемное предприятие, знают все. Не все имеют возможность об этом говорить вслух», — заявила дипломат.



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