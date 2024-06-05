Захарова назвала американскую правовую систему декадентским артхаусом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие палатой представителей конгресса законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), назвав правовую систему США декадентским артхаусом. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

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По словам официального представителя, существует римское право, имеется обычное право. А есть право по-американски, которое Захарова назвала декадентским артхаусом, переходящим в либеральный постмодерн биполярности.

До этого философ, общественный и политический деятель Александр Дугин назвал «диктатурой глобалистов» запрет бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру вылететь в Россию.

4 июня Захарова осудила власти США за изъятие паспорта у Риттера, собравшегося в Россию.

Ранее в МИД РФ отреагировали на слова Байдена про незаменимость американской нации.