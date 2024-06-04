Путин определил сферу ответственности Шойгу

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координатором работы в сфере ОПК. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства заметил, что подготовку поручений, касающихся задач ОПК и производства наиболее востребованной оборонной продукции, следует завершить в среду, 5 мая.

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Напомним, что в начале мая Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности России, сменив на этом посту Николая Патрушева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что экс-министр обороны будет заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии, а также куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.