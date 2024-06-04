Сенатор от Белгородской области Савченко досрочно сложил полномочия

Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко принял решение досрочно сложить свои полномочия. Об этом во вторник, 4 июня, рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко.

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— Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (намерен заниматься — прим. «ВМ») здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала, — пояснил Тимченко.



Полномочия Савченко должны были подойти к концу в сентябре следующего года, передает РИА Новости.

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В мае председатель правительства Республики Чечня Муслим Хучиев сложил свои полномочия в связи с переходом на новую работу. Глава региона Рамзан Кадыров не сообщил, на какую именно должность он переходит, однако отметил его положительные качества, которые помогут на новом месте.

Магомед Даудов также анонсировал свое досрочное сложение полномочий председателя парламента Чечни. Он находился на должности с 2015 года. В комментарии журналистам Даудов не рассказал, на какой пост переходит, однако отметил, что главное для него — быть «на пути Ахмата-Хаджи Кадырова».