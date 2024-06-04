Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал фарсом предстоящую швейцарскую конференцию по Украине.

«Она потихонечку превращается в фарс, потому что ведущие мировые державы либо отказались на высоком уровне участвовать в работе этой конференции, либо посылают даже не второстепенных, а третьесортных чиновников, как статистов», — считает Джабаров.



По его мнению, эта конференция, скорее всего, останется малозамеченной.

«Все страны понимают, что Зеленский из всеобщего западного любимчика превратился в занудную фигуру, от которой все устали. Я думаю, эта конференция пройдёт малозамеченной, в лучшем случае, а может, вообще сорвётся в последний момент», — заключил сенатор.



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Урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Таким образом парламентарий прокомментировал предстоящий саммит по Украине в Швейцарии, куда не пригласили Россию.

"На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились", - написал Володин.



По его мнению, все больше стран убеждаются, что политика США и Европейского союза основывается на лицемерии и двойных стандартах. С одной стороны, США и ЕС пытаются как можно больше стран пригласить на конференцию, "врут о своем стремлении к мирному урегулированию", с другой стороны - дают разрешение Украине наносить удары западным оружием по территории России.

Володин подчеркнул, что самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие этой стране. Спикер Госдумы добавил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на мероприятиях, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие. На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасности, обмен военнопленных в формате "всех на всех", возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине связано с тем, что они не хотят тратить время впустую, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все дело в том, что обсуждение украинской проблематики без участия России не ориентировано на какой-либо результат.

"Страны не хотят принимать участия в мероприятии, в котором нет целеполагания", – сказал представитель Кремля.



Подобное обсуждение он назвал абсурдным занятием и праздным времяпрепровождением.

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Президент Украины Владимир Зеленский лично обзванивал и упрашивал лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приехать на конференцию в Швейцарию. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Однако все коллеги из СНГ отказали Зеленскому в его приглашении.

"Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался", — отметил замминистра.



До этого российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак", заявил, что австралийские власти показали свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отправляя на саммит мира в Швейцарию министра страхования по инвалидности. По его словам, австралийцы высмеивают свое правительство, даже провластные СМИ пишут про выбор представителя от Австралии с долей иронии. Телеканал ABC, согласно данным опроса, сообщал, что свыше половины опрошенных в Австралии хотели бы свернуть оказываемую их страной поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах.

Саммит по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15–16 июня, отдаляет реальные переговоры по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

По его словам, формат встречи с обвинениями в адрес России оттолкнет Москву от диалога.

— Насколько я представляю себе характер российского руководства, такой формат только оттолкнет Москву от диалога. Пойти на переговоры после такого форума значило бы проявить слабость, а руководство России в ответ на давление обычно ужесточает свою позицию, — передает слова эксперта РБК.



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«Мирный саммит» по Украине в Швейцарии будет носить полурегиональный характер из-за отказа лидеров многих стран посещать его. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«В условиях, когда грандов мировой политики в Бюргенштоке не будет, Байдену там делать нечего», – написал Пушков в своем телеграм-канале.



Сенатор напомнил, что вслед за Китаем от участия в конференции по Украине отказались власти Египта, Саудовской Аравии и Пакистана. Помимо этого, Индию на саммите будет представлять чиновник не слишком высокого уровня, а Бразилию и ЮАР – и того ниже.

На этом фоне «мирный саммит», который пройдет в Швейцарии в середине июня, будет представлять собой тоскливое полурегиональное событие с банальным набором неосуществимых предложений.

«На горы, конечно, можно полюбоваться. Но Байдену сейчас не до гор», – заключил Пушков.



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В Крыму надеются, что страны мира не будут участвовать «в разрушительной пропагандистской операции» Киева — так называемой «мирной конференции» в Швейцарии. Об этом заявил постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Его цитирует РИА Новости.

«Крымчане искренне надеются, что страны, выступающие против агрессивного мирового доминирования Запада, не станут участвовать в разрушительной пропагандистской операции в Швейцарии и осудят её проведение без участия России», — сказал Мурадов.



По его словам, предстоящая конференция является фейковым мероприятием, нацеленным против безопасности России и несущим эскалацию украинского конфликта.

Мурадов считает, что Зеленский устраивает в Швейцарии лже-конференцию не только антироссийского, но и антиукраинского характера. Странам следует не только воздержаться от участия в ней, но и осудить ее как оскорбительную для мировой ядерной державы — России.

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Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны мирового большинства отказаться от участия в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.

Об этом Лавров заявил в ходе круглого стола на тему «Украинский кризис. Геополитические аспекты», в котором приняли участие свыше 70 аккредитованных в Москве послов и представителей дипломатических миссий.

Глава МИД рассказал о дестабилизирующих действиях США и Евросоюза, причинах развязывания западными странами гибридной войны против России и их усилиях по разжиганию вооруженного конфликта на Украине.

«Министр привел примеры, свидетельствующие о целенаправленных усилиях наших противников по разжиганию вооруженного конфликта на Украине, взращиванию там антироссийских и неонацистских настроений, поощрению русофобского курса киевского режима и превращению последнего в послушный инструмент для борьбы с Россией, в том числе «на поле боя», – говорится в сообщении на сайте МИД.



Запад вовлекает в противостояние с Россией страны мирового большинства, пытаясь ограничить их взаимодействие с Москвой, подчеркнул Лавров. Он призвал не поддаваться давлению Вашингтона и не участвовать в «саммите мира» по Украине в Швейцарии, указав, что целью мероприятия является не рассмотрение вариантов урегулирования украинского конфликта, а выработка и предъявление России ультиматума.

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Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал отказ Китая от участия в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии. По мнению эксперта, такое решение Пекина является вполне закономерным.

"У России и Китая нет никаких разногласий по поводу так называемого украинского саммита в Швейцарии. Мероприятие, по сути, не только антироссийское, но и антикитайское, потому что Китай предлагал свое видение, свои фундаментальные предложения для начала переговоров, о том, что каждый остается при том, что имеет, и начинается поиск взаимоуспокоения", - напомнил Колташов.



К тому же, по его словам, Китай понимает, что Россия является надежным союзником.

Накануне официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Она обратила внимание на то, что мероприятие должно быть признано и российской, и украинской стороной. Государства должны участвовать в ней на равноправной основе. Таким образом, будет справедливое обсуждение всех мирных проектов, подчеркнула дипломат. Также Мао Нин выразила мнение, что участие ряда стран в конференции по Украине не означает, что они хотят добиться мирного урегулирования конфликта.