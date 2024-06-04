Захарова посоветовала украинцам поставить памятник клоуну

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила украинским властям установить на месте памятника ученому Михаилу Ломоносову статую маскота McDonalds, клоуна Рональда Макдональда. Так в своем Telegram-канале она прокомментировала новость о сносе монумента первому крупному русскому естествоиспытателю в Харькове.

Ранее СМИ сообщили, что в Харькове демонтировали памятник Ломоносову. Коммунальщики сняли фигуру с постамента, погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении.

«С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — написала Захарова.



Напомним, что на Украине действует закон о декоммунизации. В его рамках демонтируют памятники, связанные с советской и российской историей, а также переименовывают топографические объекты. В 2022 году Минкульт Украины заявлял, что за год власти сменили почти 10 тысяч географических названий и демонтировали 145 памятников. В конце июня 2023 года Национальная комиссия по стандартам госязыка рекомендовала переименовать еще более 1,4 тысяч топонимов.